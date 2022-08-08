Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve Belediye meclis üyeleriyle birlikte Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyeti karşılayan Başkan Pekmezci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genel Başkan Yıldırım ve beraberindekilere Bayburt ile ilgili bilgiler veren Başkan Pekmezci, Türk Dünyası’nın ortak atası Dede Korkut’un mezarının Bayburt’ta olduğunu, Dede Korkut adına uluslararası boyutta 1995 yılından bu yana kültür ve sanat şölenlerinin tertip edildiğini söyledi.

Bayburt’un Türk Dünyası’nda önemli bir yeri olduğunu kaydeden Başkan Pekmezci, “Bayburt, tarih ve kültür şehridir. Şehrimizde yaşanmış bir tarihi ve Dede Korkut’u gelecek kuşaklara aktarma adına bir gayretin içerisindeyiz. Dede Korkut ve hikâyelerinde geçen Bey Böyrek’in kabri Bayburt’ta. Türk Dünyası’nın ortak atası Dede Korkut adına uluslararası boyutta düzenlediğimiz kültür ve sanat şölenleri vesilesiyle Türk Dünyası’nı şehrimizde buluşturmaya gayret ediyoruz” dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ise Bayburt’ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek misafirperverliğinden ötürü Başkan Pekmezci’ye teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Bayburt Belediyesi tarafından organize edilen Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerine Başkan Pekmezci tarafından davet edildiğini, programının yoğunluğundan dolayı katılamadığını bildiren Genel Başkan Yıldırım, Dede Korkut Şölenlerini uzaktan takip ettiğini ve kalbinin Bayburt’ta olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a ziyaret anısına Dede Korkut Biblosu, Aydıntepe Kabarma Halı ve çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin, Kamu-Sen Bayburt İl Temsilcisi Ahmet Çalışkan, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcıları Deniz Güzelay ile Zekai Pınarbaşı, Ülkü Ocakları Trabzon İl Başkanı Ertuğrul Bayrak, Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökcan, Rize il Başkanı Sadık Kandemir, Ordu İl Başkanı Doğan Mert Duran, Giresun İl Başkanı Özcan Erkan, Gümüşhane İl Başkanı Serkan Alp ve Bayburt Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.