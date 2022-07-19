Bayburt Belediyesi tarafından organize edilen Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerinde düzenlenen törenle Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV), "24. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri" Bayburt’ta sahiplerini buldu.

Törende Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de belediye başkanlığı yaptığı dönemler ile kamu kurumlarında yöneticilik yaptığı dönemlerde Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerinin düzenlenmesinde gösterdiği başarılı yönetim anlayışı ve Türk Dünyasına yaptığı hizmetlerden dolayı ödüle layık görüldü.

Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende ayrıca Türk Bilim ve Kültür dünyasına katkılarından dolayı Prof. Dr. Feridun Ağasıoğlu Celilov, Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve TRT Avaz televizyonu ödüle layık görüldü.

Programa rahatsızlığı dolayısıyla katılamayan TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin’in mesajının okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 1995 yılında başlayan Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinde İl Kültür Müdürü olduğunu anımsatarak, “Rahmetli Valimiz Ali Haydar Öner Bey ile beraber bu yola çıkmıştık. O zaman yanımızda olan Yahya Akengin Şölen Komitesi üyesi olarak sürekli bizimle beraberdi. Kendisiyle yaklaşık bir ay önce Ankara’da görüştük. Rahatsızlığı dolayısıyla şuan aramızda değil üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Rabbimden kendisine kısa zamanda acil şifalar diliyorum. Bugün burada TÜRKSAV’IN 24. Uluslararası Türk Dünyası’na Hizmet Ödülleri için bulunuyoruz. Bu töreni burada yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bayburt’ta böyle bir törenin düzenlenmesi bizleri sonsuz mutluluğa sevk ediyor” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Fetani Battal ise törende yaptığı konuşmada, "Yahya Akengin’i onun yaptığı çalışmaları, Türk kültürüne katkılarını, Türkiye için bir övünç kaynağı olduğunu, bunun da ötesinde Türk Dünyası’nda çok saygın bir yere sahip olduğunu, yıllardır bu konuda alınteri döken bir yazar, bir düşünce adamı olduğunu, Bayburtlu olarak da onunla ayrı bir gurur duyduğumuzu buradan sizin huzurunuzda ilan ediyorum. Biz Yahya Akengin’le gurur duyduk ve gurur duymaya devam edeceğiz. Burada olamamasına çok üzüldük. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur ve çok sevdiği bu tür çalışmaları sürdürmeye devam eder” diye konuştu.

TÜRKSAV’ın tanıtım videosunun izlenmesinin ardından ödül alan isimlerin hayat hikâyelerinin yer aldığı sunumlar davetlilere izletilerek, ödülleri sahiplerine takdim edildi. Ödül almak için sahneye ilk olarak çıkan Prof. Dr. Feridun Ağasıoğlu Celilov, Vali Vekili Göksel Yüksel’in elinden ödülünü alarak, "Azerbaycan’dan yürek dolusu selamlar getirdim. TÜRKSAV’IN ödülünü Dede Korkut’la bağlı şölende Dede Korkut’un ata yurdu Bayburt’ta almanın övüncünü yaşıyorum" dedi.

Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu’nun ödülünü ise Milletvekili Fetani Battal takdim etti. Prof. Kirişçioğlu, ödülünü kendisini bugünlere gelmesinde emeği olan hocalarına ithaf etti.

Ödülünü Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in elinden alan Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, "TÜRKSAV’ın Türk Dünyası’nı kucaklayan logosunun üzerinde Doğu Türkistan’ın Gökbayrağı dalgalanıyor. Orayla ilgili görevlerimiz var ve devam edecek. O gökbayrağın altındaki Uygur Türklerine, Kazak Türklerine, Kırgız Türklerine özgür ve mutlu günler dileyerek, hepinizi saygıyla selamlarım" dedi.

TÜRKSAV Genel Sekreteri Yavuz Gürler’den ödülünü alan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise, "Gerçekten bir vefa duygusunun bir tezahürü olarak bana layık görülen bu ödülle mutlu oldum. TÜRKSAV’a çok teşekkür ediyorum" dedi.

TRT Avaz adına verilen ödülü ise Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş aldı. Okutmuş, TÜRKSAV’a teşekkür etti.

Törende ödüle layık görülen bir diğer isim Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ise programa gecikmesinden dolayı ödülünü gün içerisinde gerçekleşen sempozyumda aldı. Program ödül töreninin ardından sona erdi.