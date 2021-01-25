Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu

Türkiye’nin en hızlı akan nehri unvanına sahip olan Çoruh Nehri buz tuttu.

Bayburt’tan doğan, Gürcistan’ın Batum ilinden Karadeniz’e dökülen, Güney Amerika’daki Amazon Nehri’nden sonra ikinci, Türkiye’nin ise en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehrinin Bayburt merkezden geçen kısmı buzla kaplandı.

Bayburt’ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Çoruh Nehri’nin bir bölümü dondu. Kentteki kar yağışının ardından özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesi hayatı olumsuz etkiliyor. Kentteki soğuk hava il merkezinden geçen Çoruh Nehri’nin buz tutmasına neden oldu.

Bayburt’taki Mescit Dağları’ndan doğan, Gürcistan’ın Batum ilinden Karadeniz’e dökülen, Güney Amerika’daki Amazon Nehri’nden sonra ikinci, Türkiye’nin ise en hızlı akan nehriyken, üzerine kurulan barajların set oluşturması nedeniyle hızlı akma özelliği kaybolan Çoruh da kar yağışı ve buzlanmadan etkilendi. 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri’nin yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu. Çevre sakinleri de buz tutan nehir çevresinde gezintiye çıkıp, fotoğraf çektirdi.