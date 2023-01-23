Tüketici güven endeksi 79,1 oldu

Tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 oranında arttı; Aralık ayında 75,6 olan endeks, Ocak ayında 79,1 oldu.