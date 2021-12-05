TFF 2. Lig: Bayburt Özel İdarespor - Adıyamanspor: 2-1

TFF 2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor ligin 16’ncı haftasında konuk ettiği Adıyamanspor’u 2-1 mağlup etti.

Gençosman Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Yalçın Taşkınfurat, Sedat Etik, Efe Kurtuluş üçlüsü yönetti.

Teknik Direktör Hakan Yılmaz’ın Niğde maçından sonra istifa etmesi üzerine Bayburtspor’u Adıyaman maçına yardımcı antrenör Taner Aras çıkardı. Karşılaşmada Bayburtsporlu futbolcu Yunus Emre Yalçın ayağının içiyle gönderdiği topu, kaleyle buluşturarak maçın ve takımının ilk golünü atan isim oldu.

Maçın 33’ncü dakikasında Adıyamanspor Cengizhan Akgün ile golü bularak durumu 1-1 yaptı.

İlkyarısı beraberlik sona eren maçın ikinci yarısında Bayburtspor Sefa Narin’in golüyle 2-1’lik üstünlüğü yakaladı.

79’ncu dakikada ikinci sarı kart gören 99 numaralı Adıyamansporlu Ogün Özçiçek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın 90 dakikası Bayburtspor’un 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Ligin 17. haftasında Bayburt Özel İdarespor, deplasmanda Afyonspor ile karşılaşacak.