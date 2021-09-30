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Temel afet eğitimlerini tamamlayan gönüllülere ilk yardım, yangın ve hafif arama kurtarma eğitimleri verildi

Bayburt’ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sağlık Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen programla temel afet eğitimlerini tamamlayan gönüllülere yüz yüze ve uygulamalı olarak ilk yardım, yangın ve hafif arama kurtarma eğitimleri verildi.

BAYBURT 30.09.2021, 13:14
Temel afet eğitimlerini tamamlayan gönüllülere ilk yardım, yangın ve hafif arama kurtarma eğitimleri verildi

Bayburt’ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sağlık Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen programla temel afet eğitimlerini tamamlayan gönüllülere yüz yüze ve uygulamalı olarak ilk yardım, yangın ve hafif arama kurtarma eğitimleri verildi.

Kademeli olarak verilen eğitimleri alan vatandaşların olası afet durumunda Afet Destek Gönüllüsü olarak görev alabilecekleri kaydedildi.

AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan ve AFAD İl Müdürlükleri tarafından yürütülen gönüllülük projesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. 81 ilde yüz binlerce gönüllüye ulaşan projede, kendilerine gelen şifreler ile çevrimiçi eğitimleri tamamlayan gönüllüler, uygulamalı eğitimlerle de deneyim kazanıyor. Bayburt AFAD Müdürlüğünce AFAD gönüllülerine uygulamalı olarak yangın ve hafif arama kurtarma eğitimi verilirken, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım eğitimi verildi. Tatbikat ve sınavı da geçerek yeterlilik kazanacak olan gönüllüler, olası bir afet sürecinde AFAD’ın en büyük destekçisi olacak.

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