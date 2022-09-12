Tataroğlu: “Bizim bir derdimiz bizim bir aşkımız var”

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu, "Bizim bir aşkımız var. Bu aşk bizde olduğu sürece aşılmayacak hiçbir dağ, çözülmeyecek hiçbir sorun, verilmeyecek hiçbir mücadele görmüyorum." dedi.

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu, 2002 ve 2022 yılları arasında Bayburt’ta gençlik ve spor alanında yapılan çalışmaları anlattı.

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Tataroğlu, iktidar olarak önceliklerinin, ülkede gençliği ve sporu günümüz standartlarıyla uyumlu, geleceğin meydan okumalarına karşı hazırlıklı, yerli değerlere duyarlı, dünya kültürünü reddetmeyen, yenilikçi ve rekabetçi bir düzeye ulaştırmak olduğunu söyledi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yerinde saymayan dinamik, ilkeli, akılcı ve sorumlu yaklaşımımızla, sporun yaygınlaştırılması ve günümüz imkanları ile sporculara destek olunması adına ilimizde, yeni Bayburt yurduna 85 milyon, Ağlar Baba yurduna 29 milyon 228 bin, yarı olimpik yüzme havuzuna 1 milyon 296 bin, gençlik merkezine 287 bin, merkez sentetik sahaya 700 bin, Demirözü spor salonuna 347 bin, Kop dağı kayak merkezine 2 milyon, Aydıntepe portatif havuza 600 bin, Gençosman stadı yeni tribün binası yapımına 11 milyon 740 bin, Demirözü portatif havuza 600 bin, Aydıntepe sentetik sahasına 347 bin ve yeni Bayburt merkez spor salonu inşasına 90 milyon lira olmak üzere toplamda 222 milyon 298 lira bütçe kullanılarak siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur. Tüm bunların yanında dönemimizde Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 311 istihdam sayısına ulaşmış bulunmaktayız.

Son olarak ise Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde online katılımları ile açılışını yapmış olduğumuz deneyap atölyeleri, genç kuşak için önemli hizmetler sunacaktır.

Şehrimiz için yapılan tüm bu çalışmaların haklı gururunu yaşıyor, sizlerden gelen taleplerle imkanlarımızı seferber edip, en iyi noktaya taşımaya çalışıyoruz. son olarak çim sahasının yenilenmesi ve alttan ısıtma sistemi, 7 kulvarlı tortos zeminli atletizm pist, kapalı tenis kortu, sporcu fabrikası, ilçelerde gençlik merkezi yapılması, cirit sahası için 500 kişilik tribün ve 2 at barınağının olduğu bir çalışma yapılması, talep ettiğimiz ihtiyaçları karşılayacaktır.

AK Parti olarak daha yapacağımız nice çalışmalar var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan döneminde yenilenen ve gelişen Bayburt için sizlerin de destekleri ile hizmet etmeye devam edeceğiz ve bu sayede 2023 hedeflerimiz her birimizin omuzlarında gururlanıp şahlanacaktır.

Memleketimizde bir diğer yapılan yenilikler ve ayrılan bütçelerden kısaca bahsetmek istiyorum.

2002 yılından itibaren ilimizde çeşitli sağlık kuruluşları olarak 14 fiziki bina yapımı tamamlanmış ve toplamda 232 milyon 300 bin lira kaynak harcanmıştır. İktidarımız süresince 12 uzman ve 39 pratisyen hekimden, 57 uzman ve 75 pratisyen hekime çıkarılmıştır.

Bir diğer kurumumuz olan doğa koruma ve milli parklar müdürlüğümüz 2003-2022 yıllar arasında 14 milyon 587 bin lira yatırım yapmıştır. Demirözü ilçemizde yer alan Yakupabdal tabiat parkı bu yatırımlardan 11 milyon 975 bin lira ile en fazla payı alan gözde yatırım olmuştur.

Eğitim alanında İl Milli Eğitim müdürlüğümüz olarak bütün okullarımızın teknolojiden kütüphaneye kadar tüm ihtiyaçları tamamlanmıştır.

Kitap konusundan bahsederken gururlanmak elde değil. Kaynak sayısı olarak Türkiye ortalamasının üst sıralarına gelecek şekilde artırılmış ve öğrenci başına düşen kitap sayısında Türkiye genelinde ilk sıraya gelmiş bulunmaktayız. Tüm bu yeniliklere 2002 yılından bu yana 291 milyon lira yatırım yapılmıştır.

Ayrıca; Dönemimizde hemşehrilerimize verdiği destek miktarı 16 milyon 381 bin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün sağladığı destek 200 milyon, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ise 119 milyon 675 bin lira destek hizmeti sunmuştur. Bir diğer kurumumuz olan İl Özel İdaresi, köylerimizin su, alt yapı, yol ve ulaşım hizmetlerine 33 milyon 208 bin lira kaynak aktarırken, İl Karayolları Müdürlüğümüz ise dönemimiz öncesine göre % bin 490 artışla 3 milyar 500 milyon lira yatırım yapmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 2 milyar 444 milyon 321 bin lira yatırım yapılan bu dönemde, Orman İşletme Müdürlüğümüz 11 milyon lira ve son olarak Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ise 131 milyon lira destek sağlamıştır.

Tüm hayallerimizi, sizlerle, gençlerimizle birlikte kuruyor, tüm hedeflerimizi gençlerimizle birlikte belirliyoruz. Tüm vizyonlarımızı, gençlerimiz için oluşturuyoruz, tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Çünkü bizim bir derdimiz var. Bizim bir aşkımız var. Bu aşk bizde olduğu sürece aşılmayacak hiçbir dağ, çözülmeyecek hiçbir sorun, verilmeyecek hiçbir mücadele görmüyorum."