Son Dakika

Tarihi camilerde şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla şehitler ve deprem felaketinde hayatını kaybedenler için ikindi namazı öncesi mevlit okutuldu.

BAYBURT 22.02.2023, 08:32
Tarihi camilerde şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla şehitler ve deprem felaketinde hayatını kaybedenler için ikindi namazı öncesi mevlit okutuldu.

Bayburt’un tarihi camilerinden Ulu Camii ve Yakutiye Camiinde okutulan mevlid-i şerife vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mevlitte ayrıca Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara gül suyu ve mevlit şekeri ikramında bulundular.

Yorumlar (0)