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TAMP 2021 çalışma gurupları lojistiği çalışma gurubu toplantısı yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından TAMP çalışma gurupları lojistiği çalışma grubu toplantısı yapıldı.

BAYBURT 19.10.2021, 12:40
TAMP 2021 çalışma gurupları lojistiği çalışma gurubu toplantısı yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından TAMP çalışma gurupları lojistiği çalışma grubu toplantısı yapıldı.

Bayburt AFAD toplantı salonunda yapılan çalışma gurupları lojistiği çalışma grubu operasyon planının eğitim toplantısında planda görevli kurumların görev ve sorumlulukları ayrıntılı olarak anlatıldı.

Toplantıda, olası afetlere karşı hazırlıklı olabilmek amacıyla yapılan çalışmalar gözden geçirilerek, görevde yer alan personellere görevleri hatırlatıldı. Toplantıda ayrıca koordinasyonu sağlamak için gerekli bilgiler aktarılarak, değerlendirmelerde bulunuldu.

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