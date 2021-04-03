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Tabelalar yenileniyor

Bayburt’ta zamanla yıpranan ve hasar görmüş trafik ve köy bilgi tabelaları yenileniyor.

BAYBURT 03.04.2021, 13:06
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Tabelalar yenileniyor

Bayburt’ta zamanla yıpranan ve hasar görmüş trafik ve köy bilgi tabelaları yenileniyor.

Bayburt İl Özel İdaresi ekiplerince, köy güzergahlarının daha modern bir görünüme kavuşması adına çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda yıpranan tabelalar da yenileriyle değiştiriliyor. Zamanla eskiyen ve yıpranan trafik ve köy bilgi tabelalarının yenilenmesi için çalışma başlatan Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, “Güzergahlardaki tabelalar zamanla eskiyerek hem görsel olarak hoş görünmemekte hem de okunabilirliği azalmaktadır. Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreterimizin talimatıyla çalışma başlattık. Tabelalarımızı köylerimize yakışır hale getiriyoruz” ifadelerini kullanıldı.
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