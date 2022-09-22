Sürüye saldıran kurtlar 12 koyunu telef etti

Bayburt’un Akşar köyünde kurtların saldırısı sonucu 12 Küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay sabah saatlerinde Bayburt Merkeze bağlı Akşar köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İkram Kantar’ın koyun sürüsüne kurtların saldırması sonrası 12 küçükbaş hayvanı telef oldu. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinde gerekli tutanakları tutarak Tarım ve Orman Bakanlığına rapor sundu.

Öte yandan olayın ardından Kantar’ın işletmesine ziyarette bulunan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü Kürşad Yıldız ağılda incelemelerde bulunarak hayvan sahibine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.