‘Süpermen’ lastikçi yolda kalanların yardımına yetişiyor

Bayburt’ta mobil aracıyla yolda araçlarının lastiği patlayanların yardımına yetişen ve kentte ismi ’Süpermen’ lastikçiye çıkan vatandaş, ekmeğini bu şekilde kazanıyor.

Bayburt’tan Demirözü istikametine giden bir sürücü yazlık lastikleriyle yola çıkınca olanlar oldu. Yazlık lastikleriyle yolda ilerlerken yüksek kesimlerde kar yağışının olduğunu bilen sürücü Abdulkadir Çapan, kar nedeniyle aksilik yaşamamak için farklı bir güzergahtan ilerlemek istedi. Yolunu değişen Çapan’ın aracının tekeri Mutlu köyü yakınlarında patladı. Gece vakti yolda kalan Çapan, geç saatlerde kimsenin kendisine yardımcı olmayacağını düşünüp aracını olduğu yerde bıraktı. Arkadaşını arayarak durumu bildiren Çapan’ın bulunduğu yere gelen arkadaşı Çapan’ı aracıyla gideceği yere kadar götürdü.

Bayburt’taki bir oto lastikçinin mobil lastik yardım aracıyla hizmet verdiğini öğrenen Çapan, şehir merkezine gelerek oto lastikçinin yolunu tuttu. Durumu oto lastikçiye anlatan Çapan, daha sonra mobil lastik aracına binerek aracını bıraktığı yere geldi. Aracının tekerini burada değişen sanayi esnafından Hasan Asan, Çapan’ın mağduriyetini giderdi.

"Böyle bir hizmetin olduğunu bilmiyordum, kolaylıkla sorunum çözüldü"

Yaklaşık 3 senedir tekeri patlayan, kar nedeniyle mahsur kalan, kışlık lastiklerini oto lastikçiye gitmeden değiştirmek isteyen vatandaşların yardımına koşan Asan, mobil lastik aracıyla yaz kış demeden hizmet veriyor. Bayburt’ta yol yardım aracının bulunmadığını ve ihtiyaç doğrultusunda bu işe giriştiğini bildiren Asan, "Bayburt’ta yaz kış demeden sınırsız hizmet veriyoruz. Bayburt’ta yol yardım aracı olmadığından bunu düşündük ve uyguladık. Vatandaşımız karda, kışta nerde olursa olsun her zaman yanındayız" diyerek konuştu.

Daha öncesinde böyle bir uygulamayı bilmediğini söyleyen Çapan ise, verilen bu hizmetle aracının sorununun çözüldüğünü belirterek, "Bayburt Merkezden Demirözü ilçesine doğru gece saatlerinde hareket halindeyken Mutlu Köyü yakınlarında lastiğim patladı ve yolda kaldım. Şehrin yüksek kesimlerinde kar olduğu için pek ilerleyemedim geri dönmek istedim sonrasında da bu olay başıma geldi. Geç saatlerde yolda kalınca yardım bulamam diye düşündüm. Mobil yardım aracının yerinde inceleme yaptığını ve sorunu çözdüğünü öğrendim. Bayburt için mükemmel bir uygulama, mağduriyetim giderildi. Ustamız tekerimi değiştirerek bizi zor durumda bırakmadı" ifadelerini kullandı.