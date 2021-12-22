Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik

Bayburt’ta Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Gençlerin ve çocukların kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilmelerine imkân tanıyan Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi düzenlediği etkinlikle, Masat Köyü Dede Korkut İmam-Hatip Ortaokulu öğrencilerini üniversitede ağırladı.

Gerçekleşen etkinlikte öğrencilere yönelik bowling ve dart turnuvaları düzenlendi. Üniversitenin sosyal tesislerinde eğlenceli ve verimli vakitler geçiren öğrencilere, bazı spor branşları tanıtılarak, sporun önemi hakkında bilgi verildi. Kültür Merkezi Bowling ve Dart Salonunda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere, Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Kul ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Yönal rehberlik etti.

Etkinliğe katılarak, öğrencilerle bir süre vakit geçiren Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, etkinliğin sonunda öğrencilere spor malzemesi hediye etti. Üniversite olarak çocuklara ve gençlere daha faydalı olacak uygulamalar geliştirerek onların gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyetleri hayata geçireceklerini söyleyen Rektör Türkmen, araştırma merkezinde yürütülecek her proje ve etkinliğin aynı zamanda gençlerin kariyer planlamaları ve kişisel gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Bu doğrultuda Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülecek faaliyetlerin daha etkin ve kapsamlı yapılması noktasında çalışmalara devam edileceği bilgisini verdi.

Aynı zamanda Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Rektör Türkmen; "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla bir araya geldik. Onlarla eğlenceli vakitler geçirdik. Bitmek bilmeyen enerjileri ile geleceğe dair ümidimizi yeşerttiler. Bowling ve dart branşı çocukların temel motorik özelliklerini geliştirme, sosyalleşme ve ruhsal olarak doyuma ulaşmaları açısından en etkili spor branşlarındandır. Önümüzdeki süreçte bu çocuklarımız arasından yetenekli sporcular da yetiştireceğiz. Bu güzel günde onlarla birlikte olmak gerçekten çok güzeldi. Çocuklarımıza, ailelerine ve bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.