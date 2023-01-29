SP Genel Başkan yardımcısından BGC’ye ziyaret

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, bir dizi programa katılmak için geldiği Bayburtta Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci ve il yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği ziyarette Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet eden Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisinin Millet İttifakının bir parçası olduğunu hatırlatan Mustafa Kaya, 30 Ocak 2023 Pazartesi günü 9 ana başlık, 72 alt başlıkta ortak hükümet programının kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

Millet İttifakının parlamentoda 360 sayısını yakalayabilecek hamleleri yaptığını ve yapacağını ifade eden Mustafa Kaya, insanların birçoğunun anketlerde biraz da olsa iktidara yöneldiğini fakat sahada kendilerinin gördüğü tablonun çok farklı olduğunu söyledi.

İktidarın her şeyi kontrol eden yapısının kimseye özgür bir alan bırakmadığını ve milletin bunu iyi gördüğünü ifade eden Mustafa Kaya, Sorgulamanın olmadığı yerde ilerleme olmaz. Parti il başkanı gibi hareket eden Valiler görüyoruz. Sen devlet adamısın, devletin hukukunu korumak zorundasın. İktidarlar gelip geçici, devlet bakidir dedi.

Mustafa Kaya, ziyaretin anısına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlunun hayatını anlatan Son Tanık Adlı kitabı hediye etti.

Ziyaretlerinden ötürü Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kayaya teşekkür eden Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da Bayburt basını hakkında bilgiler vererek, BGC Kurucusu Osman Okutmuşun Bayburtlu Celali adlı eserini Kayaya hediye etti.