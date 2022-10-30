Son yıllarda köylere büyük yatırım yapıldı

Bayburt Özel İdaresi, kent genelindeki tüm köy yollarında konforlu ve güvenli ulaşım ağı oluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Bayburt İl Özel İdaresinin yürüttüğü yatırımlarla 159 köyün köy içi asfalt serimi ve 65 köyünde köy içi parke yolları tamamlandı.

2022 yatırım programına alınan yollarda asfaltlama, köy içi düzenleme, söküm, dolgu ve yenileme çalışması yürüten Bayburt İl Özel İdare ekipleri, son yılların en büyük hizmetini köylerle buluşturuyor.

Bayburt İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar dahilinde, köy yollarının menfez, istinat duvarı, parke yapımı, köprü, dere ıslahı, köy içi asfalt ve parke yapımı ile köy yolu asfalt çalışmaları birçok noktada devam ediyor.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda 106 istinat duvarı, 246 adet muhtelif ebatlarda menfez, 167 köyde asfalt kaplama, 23 adet köprü, 3 köyde dere ıslahı yapılarak vatandaşların yol ve ulaşım anlamında problemlerine çözüm üretiliyor. 2014 yılından itibaren başlatılan çalışmalar ile toz ve topraklı köy yollarının köy içi asfalt serimine başlanarak, birçok köyün köy içi ve köy yolu asfalt serimi tamamlandı. 2016 yılında 249 kilometre uzunluğunda 3 milyon 985 bin lira maliyetle 50 köye 43 bin ton asfalt serimi, 2017 yılında 40 köy yolu stabilizesi ve 6 milyon 395 bin lira maliyetle 28 köy içi asfaltı, 2018 yılında 44 köyde 12 milyon 700 bin lira maliyetle köy içi asfaltı ve 5 milyon 908 bin lira maliyetle 98 köy yoluna da 415 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt, 2020 yılında 9 köye 3 milyon 355 bin lira maliyetle köy içi asfaltı ile 66 köy yolunun 7 milyon 242 bin lira maliyetle sıcak asfaltı tamamladı. 2021 yılında yapılan çalışmalarla 8 milyon 700 bin lira maliyetle 81 köy yolunun bakım ve onarımını tamamlanarak asfalt serimi bitirildi. 13 köye 7 milyon 970 bin lira maliyetle 22 bin ton asfalt dökerek köy içi asfaltı tamamlandı. Özel İdarenin yürüttüğü yatırımlarla 159 köyün köy içi asfalt serimi ve 65 köyünde köy içi parke yolları tamamlandı.

‘Gez köyüne bin 300 ton asfalt serimi yapıldı’

Bayburt İl Özel İdaresi tarafından Bayburt Merkeze bağlı Aşağı ve Yukarı Gez köylerinin köy içi asfaltlama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda bin 300 ton asfalt serimi yapıldı.

Tozlu yolların ortadan kaldırıldığı çalışmalarda, köyler ilk kez sıcak asfaltla tanışıyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü köylerde memnuniyetlerini dile getiren bölge halkı, yapılan çalışmalardan memnun.

Son olarak Aşağı ve Yukarı Gez köylerine köy içi asfaltlama düzenlemesi yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Gez Köyü Muhtarı Fatih Demirer, Özel İdare tarafından köy içi asfaltlama çalışmasının yapıldığını, eksik kısımların önümüzdeki sezon tamamlanacağı sözünü aldıklarını söyledi. Muhtar Demirer yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Köyümüzün yıllardır ihtiyacı olan köy içi düzenlemesine Yukarı Gez köyümüzden başladık. Tarihinde ilk defa Yukarı Gez köyümüz asfaltla buluştu. Asfaltlama çalışmaları yapılarken köyümüzü ziyarete gelen Valimiz Cüneyt Epcim ve Bayburt Özel İdare Genel Sekreterimiz Hayrettin Koçyiğit, Gez Köyüne yapılan yatırımların devam edeceğini, ilerleyen süreçte desteklerin aralıklarla sürdürüleceğini söyledi. Bu yıl Aşağı ve Yukarı Gez köyümüzün yaklaşık bin 300 ton içi asfaltlama çalışması yapıldı. Yaklaşık bin 500 metre alanımız asfaltla buluştu. Yukarı Gez köyümüzün köy içi çalışmasını tamamladık. Aşağı Gez köyümüzün ise yaklaşık bin metre eksik bir alanımız kaldı. Buna ilaveten Aşağı Gez’i Yukarı Gez’e bağlayan bağlantı yolumuz 3 bin metre asfalta ihtiyacı var. Yukarı köyümüzde yaşayan vatandaşlarımız bu bağlantı yolunun toprak yol olmasından dolayı yaz aylarında tozdan, kış aylarında ise çamurdan çok mustarip durumdalar. Bir an evvel bu durumun çözülmesi noktasında gerekli mercilere konuyu ilettik. Bu konuda Valimiz Epcim ve Genel Sekreterimiz Koçyiğit’ten sözler aldık. İnşallah önümüzdeki sezon diğer köylerimiz gibi Gez köyümüzde de çalışmalar devam ederek ihtiyacımız olan alanlardaki asfaltlama ve köy içi düzenlememiz tamamlanır. Köyümüze yapılan çalışmalardan dolayı bizlere desteklerini esirgemeyen Valimiz Cüneyt Epcim, Genel Sekreterimiz Hayrettin bey, asfaltla ilgili Yol Şube müdürümüz Yunus bey ve Ensar beye ayrı ayrı her birine köyümü adına teşekkür ediyoruz. İnşallah Aşağı köyümüzün bin metre köy içi çalışması Yukarı köyümüzün ve 3 bin metre olan bağlantı yolunu da önümüzdeki sezon hayata geçirip köylülerimizin hizmetine sunarız. Son olarak şunu belirtmeliyim ki; şu ana kadar köyümüze yapılan yatırımlardan ve yapılacak olan yatırımlardan dolayı şimdiden emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.”