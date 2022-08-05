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SOLOTÜRK’ün Bayburt’taki uçuş görüntüleri paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Bayburt’ta SOLOTÜRK gösteri ekibinin düzenlendiği uçuşu paylaştı.

BAYBURT 05.08.2022, 09:37
SOLOTÜRK’ün Bayburt’taki uçuş görüntüleri paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Bayburt’ta SOLOTÜRK gösteri ekibinin düzenlendiği uçuşu paylaştı.

MSB’den yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri çerçevesinde SOLOTÜRK gösteri ekibimiz tarafından Bayburt’ta gösteri uçuşu gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, tanıtım ve havacılık etkinlikleri dahilinde geçtiğimiz hafta Bayburt’ta gösteri uçuşu gerçekleştirmişti. Kent merkezi üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.

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