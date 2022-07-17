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Sıcaklar artınca mesire yerleri doldu taştı

Bayburt’ta bunaltıcı hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar serin mesire yerlerini doldurdu.

BAYBURT 17.07.2022, 18:10
Sıcaklar artınca mesire yerleri doldu taştı

Bayburt’ta bunaltıcı hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar serin mesire yerlerini doldurdu.

Hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Bayburt’ta, vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için çareyi serin yerlere gitmekte buluyor. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar mesire yerlerine akın ediyor. Özellikle su kaynaklarının bulunduğu yerler vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

15 Temmuz Şehitler Parkı’nda vatandaşlar kalabalık nedeniyle kamelyalarda yer bulamazken bazı vatandaşlar da çimlere getirdikleri örtüleri sererek, piknik yapmaktan vazgeçmedi.

Son günlerde hava sıcaklığının iyice arttığını ifade eden Ali Beyaz, “Sıcak hava bunaltmaya başladı. Hafta sonu tatilini piknik yaparak geçirmek istedik. Çoluk, çocuk mesire alanlarında hem piknik, hem serinlik keyfi yapıyoruz” dedi.

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