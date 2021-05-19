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SGK İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

BAYBURT 19.05.2021, 07:49
SGK İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Pandemi tedbirleri nedeniyle tam kapanma sürecine denk gelen ve her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan “Sosyal Güvenlik Haftası” dolayısıyla SGK İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu ve kurum personelinden oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Vali Epcim, Nuhoğlu’ndan kurum çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Vali Epcim, Nuhoğlu’na ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Nuhoğlu ise Vali Epcim’e kabulü ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.
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