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Şehit ve gazi aileleri onuruna yemek programı düzenlendi

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün hain kalkışmasına karşı kazanılan demokrasi zaferinin altıncı yılında, Bayburt’ta şehit ve gazi aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

BAYBURT 14.07.2022, 22:43
Şehit ve gazi aileleri onuruna yemek programı düzenlendi

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün hain kalkışmasına karşı kazanılan demokrasi zaferinin altıncı yılında, Bayburt’ta şehit ve gazi aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. 251 insanımızın şehit olduğu ve 2 binden fazla sayıda insanımızın yaralandığı hain darbe girişimi, milletin kararlı duruşu ile engellendi. 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yılında ülke genelinde olduğu gibi Bayburt’ta da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede şehit ve gazi aileleri onuruna yemek düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yemeğe katılan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şehit yakınları ve gazilerimizle yakından ilgilendi.

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