Şehit Mustafa Karasakal’ın ismi Bayburt Üniversitesi’nde yaşayacak

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara’da şehit düşen Mustafa Karasakal’ın ismi Bayburt Üniversitesi’nde yaşatıldı.

Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi içerisinde yer alan tiyatro salonuna Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Salonu ismi verildi. Bayburt Valiliği ile Bayburt Üniversitesi’nde gerçekleşen fotoğraf sergilerinin ardından protokol tiyatro salonunun açılışını yaptı. Açılışta konuşan Bayburt Üniversitesi Rektürü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, vatan toprağı uğruna canını veren tüm şehitlere minnet ve şükranlarını sunarak başladığı konuşmasında, 15 Temmuz’un milli kimliğin toplumsal olarak sahiplenilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemine değindi. Şehit Mustafa Karasakal’ın isminin üniversite bünyesinde sıklıkla kullanılacak bir salona verildiğini ve bundan onur duyduklarını bildiren Türkmen, Şehit Mustafa Karasakal’ın anne ve babasına şükran duygularını sunaak, sağlıklı ömürler diledi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de Bayburtlular’ın sürekli memleketi ile övündüklerini ve ne kadar övünseler de bunun az kalacağını belirterek, Bayburt’un 15 Temmuz’da nüfusa oranla en çok gazisi olan şehir olduğunu kaydetti.

Milli irade ruhunun, 15 Temmuz direniş ruhunun kimliğinin özeti olduğunu söyleyen Vali Epcim, Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Salonu’nun hayırlı olmasını temenni ederek, şehit ailesine teşekkür etti.

Program, Şehit Mustafa Karasakal’ın anne babasının gözyaşlarına hakim olamadığı tören kurdele kesimi ile son buldu.

Açılışa, Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, kurum müdürleri, şehit Mustafa Karasakal’ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.