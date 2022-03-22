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Şehit annesinin sözleri kalbe dokundu!

Bayburtlu şehit Serkan Saka’nın annesi Songül Saka oğluna duyduğu özlemi "Serkan’ı çok özledim, tek isteğim bir an önce şehit oğluma kavuşmak" sözleriyle dile getirdi.

BAYBURT 22.03.2022, 09:32 22.03.2022, 10:20
Şehit annesinin sözleri kalbe dokundu!

Bitlis’ten Muş Havalimanı’na giderken, Muş’un Hasköy ilçesinde 2015 yılında yaşanan trafik kazası sonucunda Polis Memuru Serkan Saka şehit olmuştu. Aradan geçen 6 yılın ardından sonra ilk kez konuşan anne Songül Saka, oğlunu rüyasında görmenin hayaliyle yaşadığını dile getirerek, "Rüyalarıma gelmiyor, 6 senedir Allah’a dua ediyorum Serkan rüyalarıma gelsin. Çok özledim, çok" dedi. Şehidin abisi Akıner Saka ise kardeşinin şehit olacağını hissettiğini söyleyerek, "Biz zaten hazırlıklıydık, şehit olacağının manevi işaretlerini almıştık annem hariç hemen hemen hepimiz hissediyorduk. Serkan şehit olmadan önce rüyamda görmüştüm, yüreğim sıkışıyordu, kardeşimi arayıp namazlarını aksatma Serkan diye hatırlatmalarda bulunuyordum. Kısa bir süre sonra da şehit olduğu haberi geldi" ifadelerini kullandı.

"Eşinden menemen istemişti yavrum yiyemedi"

Göreve gitmeden önce eşinden menemen istediğini ve son isteğinin menemen olduğunu gözyaşlarıyla dile getiren Songül Saka, "Göreve gitmek için sabah erkenden uyanıyor Serkan, torunum Zeynep’i öpüp, sevip evden çıkıyor. Telefonla eşini arıyor, 2 saatlik görevim var, 2 saat sonra geleceğim sen menemen yap, gelince kahvaltı yapalım diyor. Eşi de gelirken salatalık getir diyor ona cevap veriyor, daha sonra gelinim Fatma yumurta istemek için mesaj atıyor cevap gelmiyor. Telefonla arıyor ulaşamıyor. O sırada kaza yapmış yavrum, telefonu kapalı bir daha da haber alamadık" şeklinde konuştu.

"2,5 yıllık evliydi, 15 aylık kızı vardı"

"Torunum Zeynep, babası şehit olduğunda 15 aylıktı, Zeynep kuzum yetim kaldı" diyen Saka, "2,5 senelik evliydi, şehit olduğu zaman 1,5 yaşındaydı kızı, daha bebekti yavrumun yavrusu. Ne zaman asker, polis görsem, şehit haberlerine denk gelsem televizyonda aynı o günleri, o duyguları yeniden yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Oğlunun şehit şehit olmasının ardından eve kapandığını dile getiren anne, eşinin vefat etmesinin ardından bir de evlat acısı yaşadığını, dünyasının karardığını söyledi.

"Serkan’ın hasretiyle yanıyorum, bir an önce oğluma kavuşmak istiyorum"

6 yıldır gözüne uyku girmediğini, her gün dua ettiğini ifade eden anne, "6 yıl oldu bu yaz 7’nci senesine girecek. 6 yıldır günler nasıl geçiyor bilmiyorum dinlediğim bir türküde bile yavrum aklımda oluyor, onun hasretiyle, hayaliyle yatıp kalkıyorum şehit olduktan sonra hepten dünyam karardı, onun hasretiyle yanıp, kavruluyorum istiyorum bir an evvel Serkan’ıma kavuşayım, bu hasretlik son bulsun" sözlerini kullandı.

"Polisler, sağlıkçılar kapıya gelince orada Serkan’ın şehit olduğunu anladım"

Oğlunun şehit olduğunu herkesin bildiğini belirten anne, durumu kendisinden üzülmemesi için sakladıklarını dile getirdi. Polislerin, sağlıkçıların eve gelmesi üzerine oğlunun şehit olduğunu anlayan anne, "Oğlum Akıner gelinimi aradı orada Serkan’ın şehit olduğunu söyledi ama gelinim bana hiçbir şey söylemedi teyzem misafir gelecek dedi, evi toplamaya başladı. Sonra Akıner eve geldi, Serkan kaza yaptı oraya gidiyoruz dedi, ben ağır yaralı biliyorum oğlumu, herkes toplandı buraya Serkan’dan iyi bir haber bekliyoruz, beni de götürün Serkan’ın yanına dedim kimse götürmedi bekliyorum eve yaralı gelsin onu bakayım ellerimle, sabah bir baktım eve polisler, sağlıkçılar geldi orada anladım oğlum, yavrum Serkan şehit olmuş" diye konuştu.

"Serkan çok cesurdu, çok cesaretliydi"

Oğlunun hayalinin hep askerlik, polislik gibi meslekler olduğunu vurgulayan anne, "Serkan’ım, yavrum çok diri çok atılgandı. Sporunu yapar, ederdi hep polis, asker olmak isterdi merakı bu yöndeydi. Cesurdu, cesaretliydi. Allah kimseye evlat acısı vermesin bizi ayakta tutan, bir nebze teselli eden şehitliği oluyor. Şehidimle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

#Bayburt #şehit annesi #dua #6 sene
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