’Sanatsal Dönüşüm’: Çoruh’taki atıklar çocukların hayalleriyle geri dönüştürüldü

"Nehri Sanatla Yıkamak" projesi çerçevesinde Çoruh Nehri havzasından toplanan atıklar, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tümer Çelik’in de eğitimci olduğu atölye süreci sonunda çocuklar tarafından sanat eserlerine dönüştürüldü. Atıktan doğan sanat eserleri, sanatsal dönüşüm temasıyla Baksı Müzesinde sergilenmeye başladı.

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Baksı Kültür Sanat Vakfı, Baksı Müzesi ve Bocchi ile birlikte hayata geçirdiği; 25 Mayıs-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Nehri Sanatla Yıkamak projesi dahilinde çocuklarla birlikte Çoruh çevresinde toplanan atıklar, hayal ve tasarım süreci sonunda birer sanat eserine dönüştü. Resim öğretmeni Zeynel Abidin Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tümer Çelik eğitmenliğinde atıklardan şaheserler oluşturan çocuklara, projeye paydaş kurumların yöneticilerinin katıldığı sergi açılış töreninde katılım belgeleri takdim edildi. Katılım belgesi takdim etmek ve konuşma yapmak üzere davet edilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, birçok katmandan meydana gelen projenin özneleri ve nesneleri bakımından çarpıcı bir sosyal sorumluluk mesajı verdiğine dikkat çekti. Çocukların düşündüğü, tasarladığı, hayal ettiği ve uyguladığı bir dünyanın önemine değinen Rektör Türkmen, "Medeniyet olarak tarif edilen yaşam tarzının doğaya verdiği zararlarda bir özne olan insan, bu zararların telafisinde de özne olmalıdır. Geleceği yaşayacak olan çocuklarımızın atıklarla kirlenen doğayı yeniden temiz kılmak adına sorumluluk üstlendiği proje, her şeyden önce bir umudun inşasıdır. Yapıcı olmayı öğütlediğimiz evlatlarımız telafi edici olmanın, yapıcılığın en önemli mertebesi olduğunu bilfiil keşfederek belki de tarihi dönüştürdüler. Bu sosyal sorumluluk bilincine konu olan nesne, artık yok edilmiş bir nesne değil; sanat nesnesidir. Sanatta ölümsüzleşen bir atık nesne, geri dönüşümün en anlamlı haline tabi tutulduğu için büyük bir anlam ve felsefe barındırır. Bu anlamın paydaşları olarak projede emeği geçen tüm kurum ve katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza mirasımız tüketilmiş bir dünya olmamalı, çocuklarımızla birlikte inşa ettiğimiz bir dünya olmalı" ifadelerini kullandı.

Sergi açılış ve belge takdim törenine Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Bocchi Genel Müdürü Serkan Ak, İl Müdürü Mete Emir, proje ortakları, proje katılımcısı çocuklar ile aileleri ve sanatseverler katıldı.

Bilgilendirme toplantıları, saha çalışmaları, dönüşüm sanat atölyeleri, sergiler ve sempozyumlar içeren projenin sanatsal dönüşüm eserleri, Baksı Müzesinde ziyarete açık olacak.