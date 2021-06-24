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Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinden çevrim içi resim sergisi

Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü birinci sınıf öğrencileri tarafından ilk defa ‘Yıl Sonu Çevrim İçi Resim Sergisi’ düzenleniyor.

BAYBURT 24.06.2021, 08:51
Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinden çevrim içi resim sergisi

Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü birinci sınıf öğrencileri tarafından ilk defa ‘Yıl Sonu Çevrim İçi Resim Sergisi’ düzenleniyor.

Covid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen sergide resim bölümü öğrencilerinin desen ve atölye çalışmaları yer alıyor. Toplam 65 çalışmanın sanatseverlerle buluşturulduğu sergi, 23 Haziran-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında devam edecek. Sergi, ‘bayburtsanattasarim’ adlı instagram hesabı üzerinden izlenebilecek.

Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, serginin başarılı bir şekilde nihayete ermesi temennisinde bulundu. Güzel eserlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunan akademisyen ve öğrencileri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
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