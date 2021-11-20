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Rektör Türkmen, ÜNİ-DOKAP toplantısına katıldı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) toplantısına Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen de katıldı.

BAYBURT 20.11.2021, 09:49
Rektör Türkmen, ÜNİ-DOKAP toplantısına katıldı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) toplantısına Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen de katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Giresun Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ÜNİ-DOKAP toplantısında, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve bölge üniversitelerinin rektörleri bir araya geldi.

Toplantıya; YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar’ın yanı sıra YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Süleyman Elmacı, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş ve Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Turan katıldı.

ÜNİ-DOKAP birliğini oluşturan 15 bölge üniversitesinin rektörleriyle yapılan toplantıda, üniversiteler arası işbirliği, gelecek dönemler için planlanan çalışmalar, bölgenin akademik açıdan değerlendirilmesi gibi konu başlıkları, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar başkanlığında masaya yatırıldı.

Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, üniversite birliklerinin, yükseköğretim kurumlarının misyonları çerçevesinde güçlerini birleştiren önemli oluşumlar olduğunu söyledi. Bu oluşumların, iş birliği ve başarılı uygulama örneklerinin paylaşımı yoluyla üyelerinin eğitim öğretim kalitesini ve araştırma kapasitelerini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda ulusal ve uluslararası rekabette başarılı olabilmeleri için benzersiz fırsatlar sunduğunu kaydetti. Doğu Karadeniz Projesi’nin (DOKAP) önemini vurgulayan Özvar, bu proje içerisinde üniversitelerin üstleneceği rollerin bölgenin kalkınmasına doğrudan önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

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