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Rektör Türkmen, tayini çıkan yargı mensuplarına yeni görev yerlerinde başarılar diledi

Bayburt’taki görev süreleri dolan Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ve Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, veda ziyaretleri kapsamında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’i ziyaret etti.

BAYBURT 23.06.2021, 10:00
Rektör Türkmen, tayini çıkan yargı mensuplarına yeni görev yerlerinde başarılar diledi

Bayburt’taki görev süreleri dolan Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ve Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, veda ziyaretleri kapsamında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’i ziyaret etti.

Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Bayburt Üniversitesi’nin şehir için önemli görevler üstlendiğini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Bıçakcı ve Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin, görev süreleri boyunca sürdürdükleri yakın iş birliği için Rektör Türkmen’e teşekkür etti.

Rektör Türkmen ise samimiyete dayalı güven ilişkisi sayesinde işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirterek memnuniyetini ilettiği Cumhuriyet Başsavcısı Bıçakcı ve Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin’e yeni görev yerlerinde başarılar diledi.
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