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Rektör Türkmen, spor federasyonu başkanlarını ağırladı

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BAYBURT 08.07.2021, 15:35
Rektör Türkmen, spor federasyonu başkanlarını ağırladı

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Misafirler, Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Türkmen’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Rektör Türkmen ise; spor camiası ile etkin ve sürekli işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi. Bayburt ve Bayburt Üniversitesinde bu minvaldeki etkinliklerin de giderek arttırılacağını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktararak tüm misafirlere teşekkür etti.
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