Rektör Türkmen, radyo programında Bayburt Üniversitesini anlattı

TRT Erzurum Radyosunda yayınlanan ‘Doğunun Sesi’ programında, ‘Bayburt Üniversitesinde Tercih Dönemi’ başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Canlı bağlantı yöntemi ile gerçekleştirilen programa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen katıldı.

Tercih döneminin başlamasına az bir süre kala, üniversite adayı öğrencilere ışık tutması amacıyla gerçekleştirilen programda Rektör Türkmen, tercih yapacak öğrencilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Aday öğrencilere doğru tercih noktasında önerilerde bulunulan Rektör Türkmen; Bayburt Üniversitesi bünyesinde var olan fakülteler, meslek yüksekokulları ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü hakkında ayrıntılı açıklamalar yaptı. Bununla birlikte, Bayburt Üniversitesinde yer alan araştırma merkezleri, bölüm ve programlar ile üniversitenin sosyal donatıları hakkında açıklamalar yaptı.

Bayburt Üniversitesinde salgın sürecine dair alınan tedbirler, eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenci ve öğretim elemanlarına sağlanan destekler hakkında da bilgi verdi. Bayburt Üniversitesinin, sahip olduğu teknolojik alt yapısı sayesinde yüz yüze ve uzaktan eğitim noktasında oldukça başarılı olduğunu ifade etti. Gerçekleştirilen önemli alt yapı çalışmalarıyla yeni akademik yıla en hazır üniversitelerden birinin Bayburt Üniversitesi olduğunu belirterek, üniversite adayı gençleri Bayburt Üniversitesini tercih etmeye davet etti.

Programda, Bayburt Üniversitesinin sahip olduğu imkanların yanı sıra öğrenciler için oldukça önemli olan şehirde yaşama ilişkin bilgiler de veren Rektör Türkmen, Bayburt’un tarihi ve kültürel mekanları, gezilecek yerleri, konaklama ve ulaşım imkanları ile yurt, apart ve ev fiyatları hakkında da açıklamalar yaptı.