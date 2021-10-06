Rektör Türkmen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen yeni akademik yıl açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle ve YÖK himayesinde düzenlenen ’2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’ne Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ile Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül de katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirilen 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni’ne; devlet erkanı, YÖK üyeleri, bütün üniversite rektörleri ile rektör yardımcıları katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bakanlar, büyükelçiler ve rektörlerin yanı sıra ülke için öncelikli alanlarda doktora eğitimi gören öğrencilerin de hazır bulunduğu törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair değerlendirmelerinin yanı sıra Türkiye’nin eğitim alanında ortaya koyduğu gelişim, hizmet ve projelere değindi.

Yeni akademik yılın, ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasından duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

Törenin son bölümünde, YÖK tarafından her yıl bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride dağıtılan YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülleri almaya hak kazanan akademisyenlere ve yükseköğretim kurumlarına verildi.