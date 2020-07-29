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Rektör Coşkun’dan bayram mesajı
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. SELÇUK COŞKUN
BAYBURT 29.07.2020, 15:34
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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Coşkun mesajında, “Kurban Bayramı’nın bütün insanlığa barış ve huzur getirmesi dileğiyle Üniversitemiz mensuplarının, öğrencilerimizin ve değerli ailelerinin, tüm Bayburt halkının, milletimizin ve tüm İslâm âleminin; sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram geçirmelerini diler, bayram bereketinin kalplerimize huzur vermesini yüce Allah’tan temenni ederim” ifadelerine yer verdi.
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