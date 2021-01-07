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Rektör Coşkun’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.
BAYBURT 07.01.2021, 13:34
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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Rektör Coşkun’u belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise kendisine gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Hükmü Pekmezci’ye teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.
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