Rektör Coşkun ‘YÖK Anadolu Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılımıyla ‘YÖK Anadolu Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ‘YÖK Anadolu Projesi’ kapsamında yer alan, içerisinde Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı 15 genç üniversitenin rektörleriyle Ankara’da bir araya geldi. Toplantıya YÖK Başkanı Saraç’ın yanı sıra Bayburt, Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan Binali Yıldırım, Hakkâri, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak üniversiteleri rektörleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020-2021 Yükseköğretim akademik yılı açılışında müjdesini verdiği ‘YÖK Anadolu Projesi’ kapsamında; içerisinde Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı 15 genç üniversite, belirlenen 12 kıdemli üniversite ile eşleşti. Bu proje kapsamında yer alan ilk üniversiteler içerisinde olan Bayburt Üniversitesi de Gazi Üniversitesi ile eşleşmiş oldu.

Küresel yükseköğretimde son yıllarda gündemde olan üniversiteler arası iş birliğinin de gündeme alındığı toplantıda, proje kapsamında bugüne kadar üniversiteler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar da değerlendirildi.

15 genç üniversitenin rektörleri ile YÖK’te bir araya gelen YÖK Başkanı Saraç, YÖK Anadolu Projesi kapsamında eşleşen üniversitelerin birbirlerinin güçlü yönlerinden istifade edeceğine vurguladı. Toplantıya katılan üniversite rektörleriyle verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini ifade eden YÖK Başkanı Saraç, bu iş birliğinin zaman içerisinde farklı çalışmalara da zemin hazırlayacağını dile getirdi.

Dünya örnekleri ve Avrupa yapılanması incelenerek, üniversitelerin eşleşmeleri temelinde yürütülen, bilimsel ve sosyal etki değeri çok yüksek, ortak akıl ile geliştirilmiş projelerin başında gelen ‘YÖK Anadolu Projesi’ kapsamında; içerisinde Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı 15 genç üniversitenin öğrencileri eşleşme yapılan 12 üniversitenin programlarına iştirak ederek, bazı derslerini, belirlenen üniversitelerin hocalarından alabilecekler.