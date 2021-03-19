Rektör Coşkun, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü etkinliklerine katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bayburt’ta düzenlenen törenlere katıldı.

Bayburt Şehitliğinde gerçekleştirilen tören, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İsmail Yılmaz ile Bayburt Belediye Başkan Vekili Çetin Köse ve Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı (ŞAGDER) Selami Köksal tarafından şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından İhtiram Mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Törene katılanlarca saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunması sonrasında konuşmalar yapıldı.

ŞAGDER Başkanı Selami Köksal ile Türk Silahlı Kuvvetleri adına Piyade Yüzbaşı Sema Saraçoğlu Akat tarafından yapılan konuşmaların ardından Vali Epcim, Şehitlik Defteri’ni imzaladı.

Protokol konuşmalarının ardından törene katılanlar tarafından şehitliklere karanfil bırakıldı. Bayburt Şehitliğinde gerçekleştirilen tören, şehitler için edilen duaların ardından sona erdi.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde devam eden ikinci tören Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Şiir ve müzik dinletisinin ardından tiyatro gösterisi ile devam eden programda Bayburt il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Binbaşı İsmail Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu tarafından ödüllerin takdim edilmesinin ardından son buldu.