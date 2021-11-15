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Prof. Dr. Yaman, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atandı

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Çetin Yaman düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

BAYBURT 15.11.2021, 13:56
Prof. Dr. Yaman, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atandı

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Çetin Yaman düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Bâbertî Külliyesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık makamında yapılan devir teslim töreninde, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Yaman yeni görevini, aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilliğini de yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’den teslim aldı.

Gerçekleştirilen devir teslim töreninde Prof. Dr. Yaman’ı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Türkmen, kendisine yeni görevinde muvaffakiyetler diledi.

Dekanlık görevine başlamasından dolayı mutluluğunu dile getiren Prof. Dr. Yaman ise bu kutlu görev için desteklerini esirgemeyen Rektör Türkmen’e teşekkürlerini ileterek, görevini hakkıyla ifa etmek için çalışacağını ifade etti.

Programda; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Maden, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal, Rektör Danışmanı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Kul, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fatih Gürbüz, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Ceyhan ile akademik ve idari personeller de yer aldı.

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