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Pazarcıların benzinleri bitince yolda mahsur kaldılar

Samsun’dan Çaykara’ya giden, pazarcılık işiyle uğraşan 4 kişi Soğanlı Yaylası, Derebaşı virajlarında mahsur kaldılar.

BAYBURT 21.06.2022, 18:31
Pazarcıların benzinleri bitince yolda mahsur kaldılar

Samsun’dan Çaykara’ya giden, pazarcılık işiyle uğraşan 4 kişi Soğanlı Yaylası, Derebaşı virajlarında mahsur kaldılar.

27 virajı bulunan Derebaşı virajlarının 6’ncı virajında yokuşu inen Mümin Ergüler kontrolündeki aracın benzini bitti. Benzini fazla aldıklarını, yokuş çıkarken gaza fazla yüklendiklerini, bu nedenle benzinin virajları tamamlanmadan bittiğini söyleyen şoför Mümin Ergüler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durumun Bayburt İl Afad Müdürlüğü arama kurtarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri gelerek, mahsur kalanların yardımına yetişti.

3 saatlik çabalar sonucunda mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kontrollü bir şekilde Konursu köyüne indirilerek, köydeki petrole getirildi. Burada benzin alan pazarcılar, yardımlarına gelen AFAD ekiplerine teşekkür ettikten sonra Çaykara’ya hareket etmek üzere yola koyuldular.

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