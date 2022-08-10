Ozulu Caddesi’nde yapılacak olan park için çalışmalar başladı

Bayburt Belediyesince Ozulu Caddesi’nde yapılacak olan park için çalışmalar başlatıldı.

Çalışmalar dahilinde park yapılacak alanın Çoruh Nehri ile sınır olan kısmında istinat duvarı yapımı için kazı çalışması başlatıldı. Nehrin akış yönünün değiştirilerek istinat duvarı yapılacak alanın sudan arındırılmasının ardından temel kazma çalışmalarının bitmesiyle yapımına başlanacak duvar bu sezon içinde tamamlanacak.

2021 yılında Ozulu Caddesi’nde bulunan Ozulu ailesine ait 700 metre kare arsa ve Kutur ailesine ait 568 metrekare arsanın kamulaştırılması ile ilk adımı atılan Park Projesi Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin ilk döneminde kamulaştırdığı 1500 metre karelik alanında dahil edilmesiyle birlikte 2768 metre karelik oldukça geniş bir alan üzerinde inşa edilecek.

Proje tamamlandığında Bayburtlular şehir merkezinde kamelyaları, yeşil alanları ve yürüyüş yollarıyla oturup dinlenebilecekleri hoş vakit geçirebilecekleri bir parka daha kavuşacak.