Özel eğitim öğrencilerinin ata sporlarına ilgisi sürüyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütmüş olduğu “Bayburt’ta Bilim Yolculuğu” projesi çerçevesinde öğrencilerin farklı ortamlarda farklı materyaller ve etkileşimli etkinliklerle eğlenirken öğrenmeye devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt Atlı Spor Kulübü iş birliği ile geçtiğimiz hafta Veysel Efendi Ortaokulu, bu hafta da Atatürk İlkokulu özel eğitim öğrencileri Yeşilyurt köyünde çeşitli etkinliklere katıldı. Atatürk İlkokulu öğrencileri, Yeşilyurt köyü Kurcakol mezrasında seralardan sebze toplayarak topladıkları havuçları atlara yedirdi. Daha sonra görevliler ve öğretmenlerin rehberliğinde cirit atlarına bindirildi. Ata binme ve ok atma etkinliklerine katılan öğrenciler ata sporlarımıza yoğun ilgi gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü İsa Akgün’le birlikte katıldığı etkinlikte "Haftada bir gün çeşitli alanlarda öğrencilerin kendi yaşam becerilerini geliştirmeleri adına bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimizle beraber çok keyifli dakikalar geçiriyoruz. Çok kalıcı öğrenimler sağlandığına inanıyorum. Burada at biniciliği ve geleneksel okçuluk faaliyetleri yapılıyor. Ayrıca seralar ve seracılık faaliyetleri yürütülüyor. Sonbaharda seralardan hasat yapılıyor. Seralardan topladığımız havuçları öğrencilerle beraber hayvanlara ikram ediyoruz. Burada köpekler, kediler ve evcil hayvanlar da var. Çocuklar burada doğanın tadını çıkarıyor.” diyerek Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü’ye ve Atatürk İlkokulu öğretmenlerine teşekkür etti.