Özel çocukların at binerek ok atarak ata sporlarıyla tanıştığı anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütmüş olduğu ’Bayburt’ta Bilim Yolculuğu’ projesinde özel eğitim öğrencileri de unutulmadı. Özel çocuklar Yeşilyurt Köyünde çeşitli etkinliklere katılarak doyasıya eğlendiler. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt Atlı Spor Kulübü iş birliği ile Atatürk İlkokulu öğrencileri, Yeşilyurt köyü Kurcakol mezrasında ata binip, ok atarak hayvanlarla keyifli vakit geçirdiler. Ata binme ve ok atma etkinliklerinim yanı sıra serada hasat yapan öğrenciler etkinliklere yoğun ilgi gösterdiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü İsa Akgün çocukların etkinliğine katılarak birlikte oyunlar oynayıp, çocukların mutluluklarına ortak oldular. Öğrencilerle birlikte keyifli dakikalar geçirdiklerini söyleyen Güney, "Bayburt’ta ’Bilim Yolculuğu’ dahilinde özel eğitim öğrencilerimizi de ihmal etmedik. Özel eğitim öğrencilerimize okul dışı öğrenme ortamlarının dışında haftada bir gün çeşitli alanlarda kendi yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilerimizi yaşamla buluşturuyoruz, bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimizle beraber çok keyifli dakikalar geçiriyoruz. Çok kalıcı öğrenimler sağlandığına inanıyorum. Burada at biniciliği ve geleneksel okçuluk faaliyetleri yapılıyor. Ayrıca seralar ve seracılık faaliyetleri yürütülüyor. Sonbaharda seralardan hasat yapılıyor. Seralardan topladığımız havuçları öğrencilerle beraber hayvanlara ikram ediyoruz. Burada köpekler, kediler ve evcil hayvanlar da var. Çocuklar burada doğanın tadını çıkarıyorlar. Herkese keyifli dakikalar diliyorum" şeklinde konuştu.

Atatürk İlkokulunda görev yapan Çetin Yılmaz, çocukların eğlenceli vakit geçirerek eğlendiklerini belirterek, bugün etkinlik olarak at çiftliğini ziyaret ettiklerini bildirdi.

Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü ise Bayburt Atlı Spor Kulübü olarak ata sporu olan ciriti yaşatmanın yanı sıra bu tür faaliyetlere ortak olabilmenin mutluluğu içerisinde olduklarını kaydederek, "Bu haftaki misafirlerimiz Atatürk İlkokulu öğrencilerimiz. Bayburt Atlı Spor Kulübü olarak ata sporu ciriti yaşatmanın yanında bu tür faaliyetleri yapmayı çok gerekli buluyoruz. Bugün de çocuklarımızın atlarla buluşmasına vesile olduk, çocuklarımız at bindiler, ok attılar. İnşallah yakın zamanda yeni etkinliklerde bir araya geliriz" diyerek konuştu.