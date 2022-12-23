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Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Bayburt’ta karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
BAYBURT 23.12.2022, 08:52
Bayburt’ta karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Kaza, Tuzcuzade Mahallesi D915 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.T., idaresindeki 25 ACA 959 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.D.’ye çarptı. Kazada yaralanan B.D, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Trafik ekipleri kaza mahallinde incelemede bulundu.