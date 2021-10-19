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Olimpiyat Şampiyonu Sürmeneli’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda gösterdiği üstün başarı ile kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, Kadın Boks Milli Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme ve kadın milli boks takımı sporcuları Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

BAYBURT 19.10.2021, 14:50
Olimpiyat Şampiyonu Sürmeneli’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda gösterdiği üstün başarı ile kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, Kadın Boks Milli Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme ve kadın milli boks takımı sporcuları Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Olimpiyat şampiyonluğu ile Türk spor tarihinde kadınlar boksta Türkiye’ye bir ilki yaşatan Sürmeneli ile milli boksörleri Bayburt Belediyesi ve Bayburt’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Pekmezci Sürmeneli ve milli boksörlerin başarılarının devamını dileyerek misafirlerine Bayburt’un yöresel ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler, plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Kendisinin de eski bir boksör olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Pekmezci kendi dönemindeki boks faaliyetlerinden bahsederek Busenaz Sürmeneli’nin bu dalda elde ettiği başarıdan ayrıca mutlu olduğunu belirtti.

Misafirleri ise Başkan Pekmezci’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek Bayburt’ta bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söylediler ve çalışmalarında başarılar dilediler.

Fotoğraf çekiminin ardından sona eren ziyarette Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Boks Milli Takımı Antrenörü Seyfullah Dumlupınar, Bayburtlu Milli Boksör Onur Şipal, Spor Spikeri Murat Çimen ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri de yer aldı.

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