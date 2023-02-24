Bayburt’ta okullarda psikososyal destek eğitimleri başladı.

Türkiye’yi yasa boğan 7,7 ve 7,6’lık Kahramanmaraş merkezli, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından öğretmenlere verilen psikososyal destek eğitimleri sürerken İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Rahmi Güney, okullarda psikolojik danışman ve rehber öğretmenler vasıtasıyla verilen eğitimlerin önemine dikkat çekerek katılımcılara teşekkür etti.