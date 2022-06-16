Okul sporlarında başarı elde eden öğrenciler ödüllendirildi

Bayburt’ta okul sporları Türkiye finallerinde derece elde eden öğrenciler düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, okul ziyaretlerinde her zaman bilim, sanat ve sporla ilgilenmenin önemine vurgu yaptıklarını belirtti. Bilim, sanat ve sporu üçlü sacayağına benzeten Vali Epcim, eğitimin yanına üç alandan birini ekleyenlerin hayatta başarıyı yakaladığını bildirdi.

Okul sporları alanında Bayburt’ta güzel etkinlikler yapıldığına işaret eden Vali Epcim, “Bundan sonra da okul sporlarına destek olmak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’mızın bu konuya büyük önem verdiğini, yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’müzün şehrimizde buna ilişkin güzel çalışmaları olduğunu bildirmek istiyorum. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” dedi.

Vali Epcim, okulların spor altyapısının geliştirilmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını ve özellikle bakan ziyaretlerinde buna yönelik girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.

Sözlerinin devamında Bayburt’u 5 bin kişilik spor salonuna kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarına değinen Vali Epcim, “Okullarımızın spor salonlarını geliştirecek bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Bu ve benzeri çalışmalarla okul sporlarımızın daha da ileri taşınacağını ümit ediyor, başarınızdan dolayı hepinizi gönülden tebrik ediyorum.” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar da sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin eğitimin olmazsa olmazı, ayrılmaz bir parçası olduklarına dikkat çekti. Bayburt’u okul sporları finallerinde başarı ile temsil eden öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Tomar, “Akademik başarının yanı sıra sportif başarılarla bizleri gururlandırdılar. Bu başarıları dolayısıyla okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından derece elde eden öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Yeni Valilik Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ile ilgili kurum temsilcileri ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.