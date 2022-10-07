Öğretmen Akademisi Vakfı Bayburt’ta

“Bayburt Öğretmen ve Yönetici Akademisi” projesi çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğiyle Bayburt’ta görev yapan okul/kurum müdürlerine ve öğretmenlere Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdür Vekili Arzu Atasoy’un katılımıyla yüz yüze paylaşımlarda bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in teşvikiyle Bayburt’a gelen Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdür Vekili Arzu Atasoy; İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Güven, Şube Müdürü Muammer Şimşek, Ar-ge Birimi Koordinatörü Hüseyin Akdoğan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 50 okul/kurum müdürü ve 50 öğretmenle iki ayrı seansta Bayburt Öğretmenevinde bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Güven açılışın ardından yaptığı konuşmada “Eğitim bir süreçtir. Bu süreçte bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu zorlukları aşmamız ve kendimizi yenilememiz için farklı eğitim süreçlerine dâhil olmamız elzemdir. Bu konuda 2008’den bu yana faaliyet gösteren Öğretmen Akademisi Vakfı’nın desteğini almak, olaylara karşı daha profesyonel bir bakış açısı geliştirmek ve biz eğitimcilere daha etkin bir eğitim öğretim ortamı hazırlamak adına burada bulunmamız önem arz ediyor. Bu anlamda bize, ilimizin eğitim sürecine ve ülkemizin geleceğine katkı sundukları/sunacakları için ÖRAV Genel Müdür Vekili Arzu Hanım’a teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdür Vekili Arzu Atasoy, Öğretmen Akademisi Vakfı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yaptıktan sonra öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek ve öğrencilerin nitelikli eğitime erişim haklarını korumak amacıyla okul/kurum müdürleri ve öğretmenlere yönelik paylaşımlarda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖRAV iş birliği ve koordinesinde planlanan süreç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Güven’in Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdür Vekili Arzu Atasoy’a Bayburt’a özgü ehram tablo takdiminin ardından yemek programı ile sona erdi.

2008 yılında kurulan ve kuruluşundan bu yana ülkemizin her yerinde öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri için sahada olan ÖRAV, MEBBİS hizmet içi eğitim modülünde kayıtlı ve sürekli olan eğitimleriyle de öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmakta.