Öğrencilerin potalarını öğrenciler yaptı

Bayburt’ta meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği basketbol potaları ve tenis masaları, il genelindeki okullarda kullanılacak.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen tenis masaları ve basketbol potaları ihtiyaç durumları göz önüne alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullara ulaştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin ürettiği tenis masaları ve basketbol potaları, “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi” çerçevesinde illerdeki ihtiyaçlı okullara kuruluyor.

Bakanlıklar arasındaki protokol çerçevesinde Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki anlaşma dâhilinde Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 7 okula birer adet tenis masası ve 4 okula ikişer adet basketbol potası ürettikten sonra nakliye ve montaj işlemlerini de yürüterek öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerine katkı sunmaya başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Dursun Yeşil ile birlikte Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince imalatı tamamlanan spor malzemelerinin montaj sürecini yerinde inceledi. Masat köyünde ki Dede Korkut İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek belli bir planlama dâhilinde devam eden çalışmaları takip etti. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen bu çalışmanın önemine vurgu yaparak emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Öğrencilere sunulan yeni oyun ve oyun alanlarının hayırlı olması temennisiyle öğretmen ve öğrencilerle birlikte oyunların açılışını yaptı.

Açılışın ardından öğrencilerle sohbet eden Güney, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Daha sonra öğretmenlerle yaptığı toplantıda genel durum değerlendirmesi yaparak okul yöneticilerine ve öğretmenlere başarılar diledi.