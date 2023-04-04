Öğrenciler sokak hayvanlarını unutmadı

Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı.

4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’nde öğrenciler tarafından sokak hayvanları için Çoruh Nehri kenarına mamalar bırakıldı. Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenci ve öğretmenler, nehir kıyısındaki mama kutularına sokak hayvanları için mama koydular.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, sokak hayvanları için düzenlenen farkındalık etkinliğine katılarak öğrencilere eşlik etti. Güney, anlamlı günde sokak hayvanlarını unutmayan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Tüm canlıları sevdiklerini söyleyen çocuklar, sokak hayvanlarını beslemenin mutluluğunu yaşadılar.