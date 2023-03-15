Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından planlanan Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, Hafızlık Yarışması ve Ezan Okuma Yarışması’nda imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler ezanı ve Kuran-ı Kerim’i güzel okumak için yarıştılar.

Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serdal Salık tarafından hafızlığını yeni tamamlayan Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine hafızlık beratları takdim edildi. Genç Bilaller Ezan Okuma, Genç Muhafızlar Hafızlık, Genç Sadâ ve Genç Nidâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmalarına katılan öğrenciler birbiriyle yarıştı. İl komisyonu tarafından yapılan puanlamaya göre dereceye giren öğrencilere başarı belgesi takdim edildi. Ayrıca yarışmalara katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verilerek kitap hediye edildi.

Genç Bilaller Ezan Okuma, Genç Muhafızlar Hafızlık, Genç Sadâ ve Genç Nidâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmaları ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.