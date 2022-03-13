Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri düzenledi

Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezi Fuaye alanında 07-11 Mart 2022 tarihleri arasında “Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri” düzenlendi.

Faaliyetlerini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak sürdüren öğrenci topluluklarının tanıtıldığı “Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri” sona erdi. Tanıtım etkinliğinde öğrenci topluluklarına yoğun ilgi gösterildi. Faaliyet alanlarıyla ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı etkinlikte yeni üye kaydı da yapıldı. Öğrencilerin yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda seçebilecekleri aktiviteler ile ilgili bilgilerin de verildiği tanıtım günlerinde öğrenci topluluklarının aktif olarak çalışmalarına devam ettikleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili bilgiler de verildi.

Tanıtım günleri Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Prof. Dr. Metin Uçurum’un yanı sıra akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.