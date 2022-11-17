Bayburt’ta Türkiye Halk Oyunları Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonasının ilk gün müsabakaları Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda gerçekleşti. Nefesten Bar’a Binali Selman Türkiye Halk Oyunlarında düzenlemesiz kategoride Erzurum birinci oldu.

Ailelerin, öğrencilerin ve Bayburtluların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada düzenlemesiz dalda 10 ilden gelen halk oyunları ekipleri hünerlerini sergilediler. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan yarışma programında Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci halk oyunu ekipleriyle tokalaşarak yarışma öncesi başarılar diledi.

Yarışma öncesi konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, organizasyonun Bayburt’ta düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu bildirerek, "Bugün burada Anadolu’nun dört bir yanından aramıza katılan konuklarımız var. Öncelikle biz Bayburtlular olarak sizleri ilimizde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili gençler hangi ilden gelirseniz gelin, Anadolu’nun dört bir yanında her biriniz bir sevda örneği olarak aramızdasınız ve sizleri bağrımıza bastık. İnşallah burada güzel bir yarışma olacak. İlimizden ayrıldığınız zaman güzel duygularla ayrılmanızı istiyor, sizlere yürekten başarılar diliyorum" dedi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise halk oyuncusu gençlere halk oyunlarına ve milli kültüre sahip çıkmalarından ötürü teşekkür ederek, tüm ekiplere başarılar diledi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu tarafından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’e Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e yarışmaya sundukları katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Yarışma Bayburt Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin sahne almasıyla başlarken Diyarbakır, Aydın, Denizli, Erzurum, Van, Trabzon, Gaziantep, Sivas, Kocaeli, Samsun’dan gelen ekiplerin oyunlarıyla devam etti. Yarışmada 10 ilden gelen 11 ekip içerisinde Erzurum Sanat Merkezi Spor Kulübü 92 puanla birinci, Diyarbakır Bağlar Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü 92 puanla ikinci, Denizli Sarayköy Gençlik ve Spor Kulübü 88,42 puanla üçüncü oldu.

Halk oyunları eski oyuncusu olan

Başkan Pekmezci, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar Türkiye şampiyonasının Bayburt’ta yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu kaydederek, "Millet olarak kültürümüzün ana öğelerinden biri olan halk oyunlarını, Anadolu’nun çeşitli illerinden gelerek halk oyunları oynayan yavrularımızı izlemek, onların o kültür dokusuna yaptığı katkıyı görmek bizleri son derece mutlu etmektedir. Tüm konuklarımıza, gelen herkese hoş geldin dileklerimi iletirken ekiplerimizin başarılarının daim olmasını istiyorum" diyerek konuştu.

Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmanın açılış müsabakalarını Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Türkiye Halkoyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar takip etti.