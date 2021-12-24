Muhtarlar derneğinden Vali Epcim’e teşekkür ziyareti

Bayburt Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Vali Epcim, Dernek Başkanı Abubekir Altundaşoğlu başkanlığında ziyaretine gelen yönetim kurulu üyeleriyle makamında bir araya geldi.

Altundaşoğlu’ndan dernek çalışmalarına ilişkin bilgi alan Vali Epcim, yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Vali Epcim’e çalışmaları esnasında kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkürünü bildiren Altundaşoğlu’da dernek adına teşekkür beratı takdim etti.

Teşekkür Beratında, “Gerek ilimizin coğrafi konumu ve iklimi itibari ile gerekse korona virüs hastalığına bağlı pandemi döneminde hastalıkla mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin güler yüzle işlerimizi yetiştirme gayretiyle bu zor şartlarda fedakarca köylerimize hizmet götüren bütün personelinize sizin nezdinizde derneğimiz ve muhtarlarımız adına teşekkür ederiz. Kendilerine çalışmalarında başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.