Müftülükten görme engelli gence anlamlı hediye

Bayburt İl Müftülüğünce görme engelli genç kıza Braille alfabesiyle yazılı Kur’an-ı Kerim ve kitap hediye edildi. Bayburt’un Demirözü ilçesi Gökçedere Beldesi’nde ikamet eden görme engelli Esra Akdağ’a Bayburt İl Müftülüğü tarafından Braille alfabesiyle yazılı Kur’an-ı Kerim ve kitap hediye edildi. İl Müftüsü Hasan Başoğlu ve beraberindeki heyet Esra Akdağ’ı ziyaret ederek Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur’an’ı Kerim, Dinimi, Öğreniyorum, 40 Hadis ve Mesnevi’den Hikayeler adlı Braille alfabesiyle yazılmış kitapları hediye etti.

Konuyla ilgili İHA’ya konuşan Müftü Başoğlu: “Esra kızımız gönül gözüyle Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim-i okumayı öğrenmiş. Öncelikle kızımızı tebrik ediyorum emeği geçen hocasına ve ailesine teşekkür ediyorum. Kızımızın bu başarısı bizleri çok duygulandırdı. Bizlerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın büyük bir emek ve özveri ile hazırladığı bu kitapları kızımıza hediye ettik. Bundan sonraki hayatının her safhasında kendisine başarılar diliyorum. Biz engelli kardeşlerimize yönelik yaptığımız “Huzurda Engel, Engel Değildir” adlı projede hiçbir engelin bizleri Rabbimizin huzurundan alıkoyamayacağını ifade etmiştik kızımızın bu başarısı bu gerçeği bizlere bir daha göstermiş oldu. Rabbim yar ve yardımcısı olsun.” açıklamalarında bulundu.

Ziyarette Demirözü İlçe Müftüsü Fatih Samet Okumuş ve Müftülük şube müdürleri Sadi Bayoğlu ve Ömer Turan’da hazır bulundu.