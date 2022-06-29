Motosikleti ile Bayburt’a gelen Eski Bakan Tüzmen, Başkan Pekmezci ile bir araya geldi

59. ve 60. hükümetlerde Devlet Bakanlığı yapan Kürşat Tüzmen, motosikleti ile çıktığı yolculukta Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile bir araya geldi.

Sporcu kişiliği ve motosiklet tutkusuyla bilinen Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, ekranlarda yayınlanan “Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim” programının çekimleri için Bayburt’a geldi. Program çekimleri öncesi Bayburt Belediyesini ziyaret eden Tüzmen, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından karşılandı.

Belediye binası önüne tutkunu olduğu motosikletiyle gelen Eski Bakan Tüzmen’i makamında ağırlayan Başkan Pekmezci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Pekmezci, Eski Bakan Tüzmen’e tarihi geçmişi olan Bayburt’la ilgili bilgiler verdi. Bayburt’un bir tarih ve kültür şehri olduğuna vurgu yapan Pekmezci, şehrin tarihi dokusuna uygun çalışmalara imza atamaya gayret ettiklerini söyledi. Belediye tarafından tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında da kısaca bilgi veren Başkan Pekmezci, ziyaret anısına Bakan Tüzmen’e Dede Korkut biblosu ve yöresel ürünlerden oluşan hediye paketi takdim etti.

Bayburt’ta Dede Korkut’un önemi ve yöresel ürünler hakkında da Başkan Hükmü Pekmezci’den bilgi edinen Eski Bakan Tüzmen, misafirperverliğinden dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkürlerini bildirdi. Ülkeyi karış karış gezerek gelenek görenekleri, halk oyunlarını, türküleri, yöresel lezzetleri ve hikâyeleri bir televizyon kanalında izleyicileriyle paylaştığını kaydeden Tüzmen, “Tarihi ve kültürüyle ülkemizin gezilmeye ve görülmeye değer önemli bir şehri olan Bayburt’tayız. Bayburt’u gezerek bütün yönleriyle izleyicilerimizle paylaşacağız. Belediye Başkanımıza misafirperverliğinden ötürü ve verdiği önemli bilgilerden dolayı teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını temenni ediyorum” dedi.

Belediye ziyaretini hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlayan Tüzmen, “Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim” programının çekimlerine başlamak üzere motosikletiyle binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Bayburt Kalesi’ne geçti.